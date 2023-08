Očima Saši Mitrofanova: Co pro nás znamená Schrödingerův Prigožin

V okamžiku, kdy tento komentář sepisuji, lze Jevgenije Prigožina označit za podmíněně mrtvého. Je to, jak napadlo spoustu lidí, takový Schrödingerův Prigožin. Je to příhoda, která láká i lidi, kteří se do hloubky ruským děním nezabývají, protože v tom tuší prvky mafiánského filmu. A jako dobrovolní scenáristé pak domýšlejí, co by se mohlo v Rusku dít dále.