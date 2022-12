Očima Saši Mitrofanova: Cizí agenti, novodobí ruští nepřátelé lidu

Nově nemusí být cizí agent financován z neruských zdrojů, jak to platilo dříve. Stačí, aby se nacházel pod cizím vlivem. To je, když „cizí zdroj“ buď „podporuje“, anebo „ovlivňuje“ člověka či organizaci. Jako ovlivnění se uvádí donucování nebo přesvědčování, ale také jiné způsoby, které zákon nedefinuje.

Cizí agent nesmí pracovat ve státních strukturách. Co ještě mimo jiné nesmí? Nesmí se účastnit voleb jako kandidát ani volebních kampaní. Nesmí dostat prověrku na stupeň tajné a vyšší. Nesmí pořádat veřejné akce. Nesmí působit jako učitel nezletilých. Nesmí přednášet ve státních a samosprávných organizacích. Informace od cizího agenta nesmí být zpřístupněna dětem do 18 let. Proto musí být všechny knihy a časopisy, v nichž se jako autoři vyskytují cizí agenti, zabaleny do neprůhledné fólie.