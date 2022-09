Názory starší generace si vyslechněte, ale nakonec se zařiďte podle sebe

Tvrdí, že pěstounství se pro peníze dělat nedá, pro partnery i jejich potomky je to obrovská změna a naruší to fungování celé rodiny. Proto je velmi podstatné, aby všichni členové rodiny s pěstounstvím souhlasili a aby si dopředu ujasnili, jak vše bude fungovat. Člověka to postupem času neotupí, jak by se mohlo zdát, i k desátému dítěti v péči si pěstoun vytvoří silné citové pouto.