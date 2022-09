Martin Lébl: Finanční gramotnost u profesionálních sportovců je často alarmující

Jméno Martina Lébla je minimálně povědomé většině fanoušků, kteří za posledních 20 let někdy viděli volejbal. Se svými dvěma metry byl totiž zejména v prvním desetiletí tohoto století nepřehlédnutelným článkem reprezentace. Dlouhých deset let přitom strávil v Itálii, jedné z nejlepších lig světa.

„Narodily se mi tam sice obě dcery a měli jsme tam zázemí, ale já jsem vždycky chtěl zpátky do Prahy,“ vysvětluje, proč se v Itálii neusadil natrvalo. „Itálie má ale v mém životě pořád svoje místo,“ přiznává v podcastu Dobojováno Lébl, který po konci kariéry mimo jiné vzdělává sportovce v oblasti finanční gramotnosti.

„Kromě různých kurzů a školení můžu nabídnout osobní zkušenost. Mám ten cyklus sportovce za sebou. Kariéra není dlouhá a sportovci by měli myslet na to, co budou dělat, až skončí. Většina sportovců ten problém ale pořád nechápe,“ myslí si Lébl, mimo jiné dvojnásobný vítěz Italského poháru.