Hřib: Svoboda primátorem i poslancem? Leda by to dělal „na Babiše“

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Jak vidí Piráti ideální koalici? (0:11)

Jaké podmínky mají Piráti v povolebním vyjednávání s koalicí Spolu? (3:53)

Jaký bude Bohuslav Svoboda primátor? (11:25)

Netlačí se Piráti s koalicí Spolu do spolupráce, která nemůže fungovat? (19:32)

Jak hodnotí výsledky voleb v Praze? (25:07)

Pane primátore, povolební vyjednávání zatím sice vede vítězná koalice Spolu, jak vy byste si ale představoval ideální koalici?

Pro nás by bylo ideální, kdyby mohla pokračovat koalice v té obdobné sestavě, jaké vládla doteď (Piráti, Praha Sobě, STAN a TOP 09 - pozn. red.). Ono by to i matematicky vycházelo, ten problém je ale v tom, že TOP 09 je teď součástí koalice Spolu. Takže pochopitelně druhá možnost, která se tady nabízí, je demokratická koalice na širokém půdorysu, tedy i s Prahou Sobě.

Začátkem týdne jste měli tedy druhé jednání s koalicí Spolu o povolební spolupráci. Z vašich výstupů jsem neměla nicméně pocit, že byste se radikálně posunuli…

Posun tam nějaký vnímám. Na začátku jsme si zrekapitulovali princip, který je pro nás zásadní, tedy že nemůžeme zasednout v radě s trestně stíhanými. Řekli jsme si ale, že bereme na vědomí, jak se situace má a zkusíme se podívat na programové priority.

Řekl byste, že se domluvíte?

Předpokládám, že zde ta možnost je. Hlasovat bude ale Pirátské krajské fórum.

To bude hlasovat o tom, co se vám podaří vyjednat. Zásadní podmínkou tedy pro vás je, aby trestně stíhaný Jan Wolf (KDU-ČSL) nezasedl v radě. Kandidát na primátora Bohuslav Svoboda k tomu po schůzce s vámi řekl, že si nejdříve jako Piráti musíte ověřit, proč je vlastně stíhaný. Tak už jste si to ověřili?

My víme, z čeho je podezřelý. Je to kauza sportovních dotací na magistrátu. Na jednání se ale nevedla diskuse o panu Wolfovi či o komkoliv jiném. Je to i o tom, že kdyby náhodou v průběhu jednání vypuklo trestní stíhání u jednoho z členů rady, tak tento člen musí z kola ven.

Jednání s Piráty je obtížné, postěžoval si Svoboda. Diskusi s ANO si pochvaloval Domácí

Proč tedy pan Svoboda říká, že se rozhodujete na základě něčeho, o čem nic nevíte?

To se musíte zeptat jeho. Já jsem spis nečetl, ale hlavní rysy znám.

Pro Spolu je tato vaše podmínka asi zásadní, protože i oni se k ní vracejí. Je možnost, že byste z toho uhnuli?

Překvapuje mě, že první, na čem se zasekneme u jednání o složení pražské koalice, je to, zda mají být v radě trestně stíhaní. To je princip, který by měl být samozřejmostí. Spolu s tím má ale zásadní problém, i když opakovaně předtím říkalo, že (obžalovaný expremiér Andrej) Babiš nemůže být ve vládě, protože je trestně stíhaný. Je pro ně zřejmě tedy rozdíl, zda jde o ANO nebo o někoho u nich. A to není správný přístup, obzvlášť pokud máme vrátit důvěru v politiku.

Zástupci koalice Spolu by zřejmě zase řekli, že je zvláštní, že jste nejprve přišli s personálními požadavky než s programem.

Nepřišli jsme s personálními podmínkami, ale s obecným principem.

Chcete, aby byla v koalici Praha sobě. Tu tam ale Spolu nechce, jelikož byste pak měli společně více hlasů než oni. Z této podmínky byste couvli?

Je to varianta, o které zatím jednáme. Praha sobě má kvalitní lidi, které by bylo dobré stylizovat pro práci pro město.

Z mého pohledu nelze kombinovat smysluplně výkon poslance a výkon funkce primátora, což obnáší 12 hodin denně a víkendy. Jde k tomu ale samozřejmě přistoupit takzvaně „na Babiše“ – tedy na jednu z funkcí se vykašlat.

Jenže Praha sobě nechce ani Svobodu za primátora. K němu máte ostatně výhrady i vy.

On sám se na volební kandidátce propadl. Proč myslíte?

Zdá se, že někteří lidé, kteří se rozhodli hodit hlas kandidátce Spolu, tak se rozhodli přeskočit lídra a dali si tu práci dát 64 křížků na volebním lístku. To není moc dobré vysvědčení, to nelze vydávat za extrémní úspěch, zvlášť když měli potenciál 40 procent.

Volební povolební vyjednávání ve skutečnosti vede pan Zajíček. To je hlavní vyjednávač, i když se nechal slyšet, že v radě vlastně zasednout nechce.

Přeskočila ho Hana Kordová Marvanová (nezávislá kandidátka), Jiří Pospíšil (TOP 09), Zdeněk Zajíček (ODS) a Tomáš Portlík (ODS). Byl by někdo z nich lepší variantou pro vás? Bylo by s někým vyjednávání snazší?

Ale dokážete si tedy představit, že mu pomůžete do křesla primátora.

Nejprve se musíme shodnout na půdorysu, pak na programu a až pak přijdou na řadu židličky. Ale co se týká slučitelností funkcí, tak chceme, aby lidé v radě měli Prahu na plný úvazek.

Mám pocit, že si kladete podmínky v základních otázkách, na které koalice nemůže přistoupit. Ať je to pan Wolf, Praha sobě či pan Svoboda. Netlačíte se prostě do něčeho, co nemůže fungovat?

Co se týká toho, že nemohou být v radě trestně stíhaní, tak to neberu jako podmínku. A to, že chceme, aby politici pracovali pro Prahu na plný úvazek, také není něco přemrštěného. A navíc o tom byla řeč už před volbami, takže to není překvapení. Když Piráti něco slíbí, tak to dodrží.

Ale volby vyhrála koalice Spolu. Bude logické, když na nějaké podmínky nekývne.

To je předmětem toho vyjednávání. Zaznamenal jsem ale samozřejmě i povolební vyjednávání s ANO, které si zástupci Spolu velice pochvalovali. To odpovídá i našemu upozorňování před volbami, že je zcela reálné, že může vzniknout koalice ANO a Spolu.

Ale vy tomu můžete zabránit, když z něčeho ustoupíte.

Zabránit tomu mohou i lidé uvnitř Spolu.

Rozloučil jste se už s postem primátora?

Debata o personáliích proběhne, ale o mě nejde. Jde o stabilní vedení Prahy.

Jde o to, abychom měli místo ve vedení Prahy, které nám umožní realizovat klíčové priority.

Ptám se i proto, že jste řekl, že byste nejraději pokračoval ve stávající koalici. Zkoušel jste přesvědčit zastupitele za TOP 09?

Nedokážu si to úplně v této fázi představit. Uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet.

Proč ne? Nevzdáváte se bez boje?

Nejde o vzdávání se. Jde o to, abychom měli místo ve vedení Prahy, které nám umožní realizovat klíčové priority.

SPOLU a Piráti se v Praze zatím nedohodli, objevil se zásadní problém Domácí

A co vy a hnutí ANO? Protože před volbami jste říkal, že vybírat si mezi ODS a ANO je jako vybírat si mezi ptačí a prasečí chřipkou.

Je zjevné, koho jsme si vybrali. Teď se setkáváme s koalicí Spolu, s hnutím ANO jsme se ještě ani neviděli.

V Praze jste získali více procent než před čtyřmi lety a máte stejně mandátů. Na druhou stranu jste skončili až třetí. Tak jak to s odstupem času hodnotíte?

Myslím, že je výsledek velice dobrý. Nestojí za námi ani žádný miliardář, nejsme sponzorovaní oligarchy a nevlastníme média. A i s ohledem na dvě krize je to výsledek, za který se určitě stydět nemusíme.

Takže jste nepřemýšlel, co byste mohl udělat lépe?

Vždy člověk přemýšlí, co mohl udělat lépe. Vyhodnocením voleb se budeme ještě zabývat, teď na to nebyl čas.

Jak hodnotíte úspěch ANO a koalice tvořené i SPD? ANO má o dva zastupitele více, SPD před tím zástupce na magistrátu nemělo.