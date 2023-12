Referendum ve stylu „o nás, bez nás“. Venezuela nebezpečně posouvá hranice zahraniční politiky

Politika jihoamerických zemí většinou stojí mimo zájem lidí žijících ve střední Evropě. I jako destinace pro dovolenou je oblast dost vzdálená, vzájemná ekonomická výměna je relativně malá, tamní migrační toky míří většinově do USA. Nic, co by nás v souvislosti s problémy, které řešíme, mělo příliš vzrušovat. Nyní je ale situace jiná. Venezuela vznesla nárok na území sousední Guyany a potvrdila ho více než podivným referendem.