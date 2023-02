Děsivá vražda na Vinohradském hřbitově. Zbavil se sadistický hrobník oběti v kremační peci?

Víno, kapela, zpěv, bujará nálada. V jedné ze strašnických vináren to začátkem dubna roku 1993 pořádně žije. Na večírku je i devětačtyřicetiletá Jana Zelená. Její kamarádi netuší, že je to naposledy, co ji vidí. Domů z vinárny už Zelená totiž nikdy nedorazí.