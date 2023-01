Začátek února bude velmi bohatý na srážky. Nasněží i naprší

Teploty v únoru se budou pohybovat na hranici normálních nebo lehce nadnormálních hodnot, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve výhledu na následující čtyři týdny. Co se srážek týká, nejvíc by jich mělo spadnout tento týden. Na horách bude sněžit, v nížinách by se měl střídat sníh a déšť.

