Větrná smršť na Novojičínsku: Bylo to tornádo

Podle starosty byl poškozen téměř každý dům. V Hraběticích jich jsou dvě desítky. Nejvíce vítr ničil střechy nebo ploty či vyvracel stromy. „Těch škod je tam opravdu dost. Bylo to stejně rychlé jako nečekané, tady v Jeseníku jsme o tom ani nevěděli, to bylo opravdu jenom lokální, přímo v těch Hraběticích. Bylo to úplně to samé, jako když v roce 2009 přišly bleskové povodně. Taky to bylo zničehonic a za hodinu a půl bylo v obci ‚vymalováno‘,“ podotkl Machýček.