V Česku opět padaly teplotní rekordy

V Česku v neděli opět padaly teplotní rekordy. Zaznamenalo je 31 ze zhruba 160 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, odpoledne tam naměřili 31,4 stupně Celsia. Pro tuto stanici to ale rekord nebyl. Alespoň na 30 stupňů se teplota dostala na 13 stanicích. Uvedl to Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Foto: Milan Malíček, Právo Mnozí Pražané se rozhodli strávit horký víkend u Vltavy (ilustrační foto)