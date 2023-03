Teplé počasí by mělo vydržet

Výhled se týká období následujících čtyř týdnů až do 16. dubna. Toto období by mělo být jako celek teplotně nadnormální.

Uprostřed tohoto týdne by se měly teploty blížit až k 20 stupňům.

„V dalších třech týdnech až do poloviny dubna by se průměrné týdenní teploty měly držet i nadále v rozmezí normálních a nadnormálních teplot,“ uvádí ČHMÚ s tím, že ale příští týden bude o něco chladnější.

Ranní teploty by se měly až do poloviny dubna už většinou pohybovat nad nulou, byť přechodně mohou klesnout i pod bod mrazu. Průměrné hodnoty maximálních týdenních teplot se budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia.

Srážkově by mělo být období do poloviny dubna jako celek normální. „Více než je obvyklé pro tuto roční dobu, se očekává v posledním předpovědním týdnu od 10. do 16. dubna,“ poznamenává ČHMÚ.