Tání sněhu může zvednout hladiny, foukat bude v neděli na jihu a západě ČR

Povodňová výstraha platí do nedělních 18:00. „Vzestupy budou pokračovat až do zítřejších (nedělních) odpoledních hodin, kdy by se situace v důsledku ochlazení měla postupně stabilizovat,“ uvedl Štefan Handžák z ČHMÚ. Lidé by se neměli v oblastech s povodňovou výstrahou pohybovat v korytech toků nebo jezdit na lodích. Kvůli zvýšenému odtoku vody z krajiny se v podmáčené půdě může snížit stabilita stromů, varovali meteorologové.