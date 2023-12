Silné sněžení, povodňové stupně, prudký vítr. Meteorologové nevědí, před čím varovat dřív

Meteorologové v pátek upravili a rozšířili sérii varování. Na značné části území očekávají v sobotu silné sněžení a riziko tvorby sněhových jazyků. Kvůli vydatným srážkám mohou stoupat hladiny řek, a to až na druhý stupeň povodňové aktivity. Až do neděle by mělo rovněž silně foukat, zejména v Čechách.

Foto: Windy Očekávané srážky v následujících třech dnech