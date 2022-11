Před Vánoci přituhne a nasněží, očekávají meteorologové

Teploty se po relativně teplém počasí v říjnu a v listopadu ustálily na obvyklých hodnotách, což by mělo platit i pro následující týdny. Výrazněji by pak mělo přituhnout před Vánoci, kdy meteorologové očekávají podprůměrné teploty. V dlouhodobém výhledu to v pondělí uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Foto: Novinky Sáňkování v Praze (archivní foto)