Do října má být teplo

Teploty nad 20 °C by měly vydržet až do začátku října, předpovídají meteorologové v měsíčním výhledu. Relativně nejchladnější by měl být týden od 19. do 25. září s minimálními teplotami kolem 8 °C a nejvyššími kolem 19 °C. Poslední týden bude opět teplejší, než je dlouhodobý průměr.

Foto: Warnack Thomas, ČTK Teploty přes den by se po celé září měly pohybovat kolem 20 stupňů.