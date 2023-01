Do Česka se vrací zima. Bude mrznout a místy i vydatně sněžit

„Po uplynulých čtyřech teplotně silně nadprůměrných týdnech se počasí teplotně vrací do normálu. Teploty vzduchu budou odpovídat průměrným teplotám, které se obvykle vyskytují v období druhé poloviny ledna a první poloviny února,“ napsali meteorologové v měsíční předpovědi.

V týdnu od 16. do 22. ledna by se noční teploty měly pohybovat v intervalu od -3 °C do -6 °C, ke konci týdne se i přes den mohou teploty místy udržet pod nulou.

Ve středu očekávají meteorologové sněhové přeháňky, na některých místech by podle nich mohlo napadnout i přes deset centimetrů mokrého a těžkého sněhu.

Ještě chladněji by mělo být v týdnu od 23. do 29. ledna. Mělo by být polojasno až oblačno, v nižších polohách by mělo pršet, od vyšších sněžit. Noční teploty 1 až - 7 °C, denní teploty -2 až 6 °C.

Od 30. ledna do 5. února by se měly noční teploty pohybovat v rozmezí - 9 °C až 2 °C, přes den budou v průměru 3 °C.

V týdnu od 6. do 12. února se mírně oteplí. V noci budou minus dva stupně a ve dne čtyři stupně Celsia.

Konec loňského roku a začátek ledna byl v Česku nezvykle teplý. V poslední den roku meteorologové naměřili dosud nejvyšší silvestrovskou teplotu, 18,2 stupně Celsia (v Dobřichovicích u Prahy a v pražských Komořanech).

Nejnižší teplota pro období od 16. ledna do 12. února byla naměřena v roce 1942, a to -12,3 °C. Nejvíce srážek v tomto období spadlo v roce 1948, a to 75 mm.