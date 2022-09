Babího léta se nedočkáme. Říjen přinese chladno a sněhové vločky

Babí léto na konci září letos Česko nezažije, teploty přes den se totiž budou v týdnu od 26. září do 2. října pohybovat většinou jen do 16 stupňů Celsia a obloha bude spíš zatažená.

V týdnu od 3. do 9. října bude polojasno až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, ráno a dopoledne ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Ranní teploty budou mezi 9 a 3 °C, nejvyšší denní teploty pak mezi 12 a 18 °C.

Ráz počasí se nijak zvlášť nezmění ani v následujícím týdnu od 10. do 16. října. Noční teploty by se měly pohybovat od 2 do 7 °C, denní potom 10 až 17 °C.