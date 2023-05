Zemřel duchovní otec pokeru, Doyle Brunson

Dát do jedné věty vazbu „duchovní otec“ a hned za to sport, který ale mnozí považují za hazardní karetní hru, se může zdát troufalé. Alespoň tedy pokud vám jméno Doyle Brunson nic neříká. Rodák z Texasu, který zemřel v neděli v Las Vegas ve věku 89 let, nebyl jen skvělým hráčem pokeru. Lidé z karetního světa o něm mluví jako o gentlemanovi, legendě a nejlepším ambasadorovi, kterého si pokerový svět mohl kdy přát.

Foto: Profimedia.cz Doyle Brunson se svou legendární karetní kombinací 10-2, které se přezdívá právě jeho jménem

Článek Je to až symbolické, že Doyle Brunson zemřel ve městě, kde vyhrál celkem deset turnajů Světové pokerové série (World Series od Poker – WSOP). Vrchol jeho pokerové kariéry však přišel v letech 1976 a 1977, kdy vyhrál dvakrát po sobě tzv. Main Event, tedy hlavní turnaj. Ke světu pokeru se dostal tak trochu náhodou. Zranění kolene mu už na škole ukončilo jeho nadějnou basketbalovou budoucnost. Přestěhování do Las Vegas ho pak rychle přivedlo do světa vysokých sázek. A pokud někdo, tak právě on zažil celosvětový vzestup pokerové varianty Texas hold 'em z doby, kdy byla vnímána jako „podivná okrajová hra“ až do chvíle, kdy se o přenos finálového stolu hlavního turnaje WSOP začaly přetahovat televize z celého světa. Jeden z nejúspěšnějších Brunson byl vůbec první Američan, který na pokerových turnajích vyhrál v součtu milion dolarů (22 milionů korun). Tuto sumu pak ještě mnohokrát znásobil. Právě na prestižních turnajích WSOP je druhým nejúspěšnějším hráčem historie. Více než jeho deset náramků už drží jen známý cholerik Phil Hellmuth, konkrétně 16. Vraťme se ale ještě na moment do let 1976 a 1977, kdy Brunson dokázal dvakrát po sobě prestižní turnaj vyhrát. Jistě, v té době se turnaje ještě neúčastnily vysoké tisíce hráčů jako dnes. V roce 1976 to bylo konkrétně jen 22 hráčů, o rok později 34. Brunson úsměvně oba tyto turnaje vyhrál se stejnou karetní kombinací, 10-2 mimo barvu. Od té doby se této karetní kombinaci přezdívá právě Doyle Brunson. Foto: Profimedia.cz Doyle Brunson na turnaji WSOP Své kvality předváděl však Brunson i v průběhu dalších mnoha let, kdy byly startovní listiny hráčů už daleko bohatší. Více výher Main Event WSOP měl na svém kontě už jen Stu Ungar, zázračné dítě pokeru, které zničily drogy. Ungar turnaj vyhrál v letech 1980, 1981 a poté při neskutečném comebacku v roce 1997, kdy navenek působil jako troska zničená životem, ale přesto všechny u stolu „zničil“ rozdílem třídy. Zemřel o pouhý rok později. Pro zajímavost: Z Čechů měl k titulu Main Event WSOP nejblíže Martin Staszko v roce 2011, kdy skončil na úžasném druhém místě. Před pěti lety ještě u finálového stolu Brunson byl oproti Ungarovi absolutní opak. Klidný, nekonfliktní a navenek vždy působil jako pravý gentleman. Ve světě pokeru byl podle webu ESPN natolik uznávaný, že kdykoli vypadl z hlavního turnaje, jeho vyřazení bylo oficiálně oznámeno hlasatelem všem ostatním hráčům. Ze světa pokeru nikdy neodešel. Ještě v roce 2018 se mu povedlo na turnaji WSOP probojovat až k závěrečnému stolu, než byl vyřazen. Při opouštění herní místnosti se mu dostalo ovací ve stoje. Ve světě pokeru nechal ale ještě jeden významný otisk. Jeho knihy Super System a Super System 2 patřily k těm vůbec prvním, které vyučovaly strategii pokeru a snažily se ukázat, proč poker není karetní hra náhody, ale nakolik psychologie a dobré matematické schopnosti mohou ono štěstíčko nasměrovat správným směrem…