Suchej únor klepe na dveře, zkusí ho každý pátý Čech

Zbavit se alespoň na jeden měsíc v roce alkoholu a dokázat si, že žít se dá i s čistou hlavou. To je pointa každoroční akce Suchej únor, do které se letos chystá zapojit až pětina Čechů. Vyplývá to z dat Českého národního panelu, který provedl výzkum před koncem uplynulého roku.

Foto: Jan Halaška, ČTK Ilustrační foto.

Článek Poprvé se Češi mohli zapojit do akce Suchej únor v roce 2013. Rok od roku počet účastníků roste. Zatímco první oficiální ročník absolvovala zhruba stovka lidí, letos se chystá vyřadit alkohol zhruba pětina dotázaných. Foto: Český národní panel Suchej únor Český národní panel ve výzkumu zjišťoval i motivaci účastníků. Více než třetina dotazovaných spojuje akci s pozitivním zdravotním dopadem, 23 procent lidí si chce dokázat, že umí žít i bez alkoholu, 17 procent pak odpovědělo, že díky akci ušetří peníze. U mladých lidí ve věku 18-29 let se navíc často objevila touha po lepším spánku. Proč zkusit Suchej únor? Výzkumy z Velké Británie ukazují, že po měsíci bez alkoholu až 60 procent lidí sníží frekvenci jeho konzumace.

Šest procent celkové úmrtnosti v Česku jde na vrub alkoholu a přes milion Čechů je za hranou rizikového pití.

Užívání alkoholu je spojeno se zvýšeným rizikem rakoviny rtů, jazyka, hltanu, hrtanu a jícnu, rakoviny jater, prsu nebo konečníku.

Alkohol způsobuje řadu dalších závažných onemocnění a poruch: kromě cirhózy jater, alkoholové demence či řídnutí kostí se podílí také na vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Nadměrné pití má negativní vliv také na psychiku: zvyšuje agresivitu a ovlivňuje úsudek. Navíc zesiluje projevy úzkosti. „Jsem rád, že je stále více mužů, kteří se zapojují do této akce," řekl v roce 2021 Martin Jára z Ligy otevřených mužů, která s kampaní v roce 2013 přišla, ale právě od roku 2021 ji pořádá nezisková organizace Suchej únor. Ani ženám samozřejmě nic nebrání, aby se výzvy zúčastnily. Podle šetření Státního zdravotního ústavu (SZÚ) vychází v Česku průměrná spotřeba na téměř sedm litrů čistého alkoholu na hlavu. Podle dat SZÚ spadá do kategorie „škodlivá spotřeba alkoholu" zhruba desetina mužů a kolem čtyř procent žen. Celoživotní abstinenci oproti tomu udávají čtyři procenta dotázaných, dlouhodobou 17,7 procenta lidí. Nadměrné pití alkoholu má úzkou souvislost i s kouřením. „Mezi umírněnými konzumenty alkoholu je jen asi čtvrtina (22,1 procenta) kuřáků, avšak mezi rizikově a škodlivě pijícími je kuřáků kolem 40 procent," uvedla vloni vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Marie Nejedlá. Foto: Český národní panel Suchej únor „Alkohol a jeho nadměrná konzumace jsou jedním z největších rizik ohrožujících kvalitu života dnešních mužů, 23 procentům českých mužů hrozí závislost kvůli nadměrné konzumaci alkoholu," konstatoval v minulých letech přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze profesor Michal Miovský.