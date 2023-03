Pro charitu i vlastní tělo. Majk na cestách pojede v sedle kola z Brna do Singapuru

Je to asi osm let zpátky, co jsem si pohrával s myšlenkou podniknout cestu na kole do Číny. Jenže teď to kvůli pandemii covidu-19 není realizovatelné. Restrikce v Číně jsou velké. Navíc, zcela objektivně, v zemi turisty šikanují. Tudíž jsem vymyslel jako náhradní cíl Singapur, který je bezpečnější. A možná i trošku exotičtější.

Určitě, protože jet přes Pákistán nebo Afghánistán by bylo riskantní. Takže pojedu z Brna do Dubaje nebo do Muscatu v Ománu. Bude záležet na ceně letenek, které objednám až na cestě, abych nebyl limitovaný časem. První cílovou variantou pro let je Hanoj, odkud bych jel přes Laos, Thajsko a Malajsii do Singapuru. Druhou možností je přelet do Dillí a následně šlapat na barmské hranice, které bych překonal nějakým způsobem letecky, a pak pokračoval po naplánované trase do Singapuru, protože Barmu opustit pozemní cestou možné je.