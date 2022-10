Práce z domu? Drahé. Britští pracovníci se přesunují do hospod

Řada lidí, kteří ke své práci potřebují pouze notebook a stabilní připojení k internetu, se ve Velké Británii přesouvá z domovů do místních hospod a k novotvarům WFH (work from home, práce z domu) a WFA (work from abroad, práce ze zahraničí) se postupně připojuje i zkratka WFP (work from pub, práce z hospody), uvádí britský deník.