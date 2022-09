Během 24 hodin navštívil rekordní počet hospod. Nejtěžší věc v životě, říká

Crimp pil během putování po hospodách piva, alkoholické likéry i nealkoholické nápoje a z každého podniku si jako důkaz ponechal účtenku. „Byl to nejtěžší počin v mém životě. Úplně jsem podcenil, jak náročné to může být,“ svěřil se.

„Plánoval jsem vydržet střízlivý do 25. hospody, nepodařilo se to ale ani do patnácté. Snažil jsem se pít alkoholický nápoj v jedné hospodě a nealkoholický v druhé a tak to postupně střídat. Musel jsem to trošku rozmělnit,“ dodal.