Pivo z vlastní kuchyně už mu bylo málo, založil minipivovar

„A propadl jsem tomu tak, že jsem si dalších asi patnáct let vařil pivo v hrncích na sporáku,“ směje se muž, který přiznal, že jej zlatavý mok zaujal natolik, že s manželkou cestovali po různých minipivovarech v tuzemsku. „Celá problematika vaření piva mě fascinovala a zajímala.“

Postupem času si pak Jemelka představoval, jak by bylo hezké mít vlastní pivovar a vařit pivo ve velkém. Cestu k němu si otevřel před čtyřmi lety.

„Tehdy jsem zjistil, že existuje dotační program v oblasti sociálního podnikání. S odbornou pomocí jsme vytvořili podnikatelský plán, podali žádost o investiční dotaci a vyšlo to,“ říká s tím, že pořídili starší dům v centru Příbora a do sklepa pivovarnickou varnu. „I když objekt stále ještě rekonstruujeme, pivo už vaříme. Vytvořili jsme dvě pracovní místa pro lidi se specifickými pracovními potřebami, kteří s vařením pomáhají,“ nastínil.

První várky desítky a jedenáctky minipivovar Pivojem uvařil v létě a prodal druhý zářijový víkend o příborské pouti. „Reakce byly vesměs pozitivní, velmi mile mě to překvapilo,“ přiznal Jemelka, jenž si část příjmení zanesl do názvu piva i pivovaru. Nad tím, co bude vařit, prý dlouho nepřemýšlel. „Preferuji pivo plzeňského typu, klasické české pivo, světlé, spodně kvašené desítky, jedenáctky, dvanáctky. S tím začínáme, ale do budoucna se budeme snažit udělat i nějaký speciál,“ prozradil.

Tisíc litrů piva za týden

Varna příborského minipivovaru má 500 litrů a šest CK tanků o dvojnásobném objemu, v nichž pivo kvasí a zraje. Za týden je Pivojem schopen vyrobit 1000 litrů piva. K jeho výrobě používá chmel ze severních Čech a slad z moravských sladoven. „A vodu máme z kohoutku,“ doplnil majitel minipivovaru.

Aktuálně stáčí Jemelka pivo do sudů i PET lahví. Ty zatím prodává přímo v pivovaru a nedalekém bistru Viktorina Loca. „Samozřejmě hledám další možnosti prodeje ať už sudy do restaurací a hospod, anebo PET lahve do drobných obchodů,“ potvrdil.

V tom, jaké by mělo pivo z jeho minipivovaru být, má Jemelka jasno. „Poctivé a dobré, které bude lidem chutnat, a budou se k nám díky tomu opakovaně vracet,“ nastínil a přiznal, že největší rozdíl mezi vařením piva doma na sporáku a v pivovaru je v zodpovědnosti a pečlivosti. „Protože kdyby se doma nepovedla třicetilitrová várka, nebyla by to žádná tragédie. Nevydařených tisíc litrů by mrzelo,“ vysvětlil.