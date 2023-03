Paraglidisté podnikli historický let k hoře K2, podívejte se na záběry

Expedice pravidelného účastníka paraglidingového závodu Red Bull X-Alps de Dorlodota a několikanásobného mistra světa v akrobatickém paraglidingu Llorensa se uskutečnila v červenci loňského roku, záběry jejich letu u hory K2 ovšem agentura Reuters zveřejnila až nyní.

Dvojice se nejprve vydala přes pákistánská města Skardu a Askole do základního tábora v Paju, kde během čtyřtýdenní výpravy své průkopnické lety zahajovala, uvádí server Boxscore News.

Llorens s de Dorlodotem tam vždy létali společně a ve vzduchu s sebou měli GPS zařízení, kamery, doplňkový kyslík, radiové systémy a bezpečnostní satelitní sledovací zařízení.

Foto: Reuters Piloti přepsali historii paraglidingem u hory K2.

Poslední den výpravy podstoupili dobrodružný let, během něhož, pokud by to počasí dovolilo, chtěli vystoupat až k samotnému vrcholu hory K2 (8611 metrů nad mořem).

Během sedmihodinového letu, který nazvali „Grand Slam“, si mohli z ptačí perspektivy prohlédnout skalní věže Trango Towers, hory Muztagh Tower, Broad Peak, Gašerbrum I a již zmíněnou K2. Stejné nadmořské výšky, kde se tyčí vrchol hory K2, však nakonec nedosáhli.

Chtěli překonat světový rekord

„Ty hory jsou tak velké. Je to divočina. U K2 jsme vystoupali do nadmořské výšky 7500 metrů nad mořem, odkud jsme dohlédli až do Číny či na horu Nanga Parbat, která od nás byla vzdálená 185 kilometrů. Bylo to něco opravdu výjimečného,“ svěřil se sedmatřicetiletý de Dorlodot.

Pokud by se jim podařilo vyletět až k vrcholu K2, překonali by tím světový rekord nejvyšší dosažené výšky na padákovém kluzáku, jenž drží Francouz Antoine Girard (v roce 2021 v asijském pohoří Karákóram dosáhl výšky 8407 metrů nad mořem). K tomu by potřebovali silný vítr, který ale nefoukal.

„Byl to hezký důkaz toho, že ne vždy o všem můžeme rozhodovat. Ten, kdo rozhoduje, je příroda. K překonání rekordu se sem budeme muset vrátit,“ uzavřel čtyřicetiletý Llorens.