Moravské ryzlinky patří k nejlepším vínům z této odrůdy na světě

Soutěž Best of Riesling se každoročně pořádá v německém Neustadt an der Weinstrasse, v oblasti Porýní-Falc, lokalitě, odkud odrůdy ryzlinků pocházejí. Do letošního ročníku se přihlásilo 1300 ryzlinků z celého světa. Porota hodnotila vína v osmi kategoriích. Vítězové vzešli především ze známých vinařství z oblastí Falcka, Středního Rýna a Mosely. Mimo Německo byla úspěšná hlavně vinařství z Rakouska, Francie – a právě také z Česka.