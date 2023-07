Indonéská babička už 60 let připravuje na ulici své pochoutky. Lidé na ně ve frontě čekají i hodiny

Recepty, jimiž se pyšní, zdědila po své matce. Jde o sladké a pro Jogdžakartu typické pochutiny zvané jajan pasar (v překladu „sladké pamlsky z trhu“, nejstarší zaznamenané pouliční jídlo v historii Indonésie, první zmínky o něm se datují do 8. století), obvykle připravované z lepkavé rýže, palmového cukru, kokosu a manioku. Ten mimochodem Indonésanka nekrájí nožem, nýbrž nylonovou nití, a to s neuvěřitelnou precizností.

Sladké pochutiny připravuje už 60 let. Recept, který zdědila po matce, prý zůstává stále stejný.

„Matce jsem pomáhala s přípravou. Když viděla, že mi to jde čím dál lépe, zeptala se mě, jestli bych pokrmy nechtěla začít prodávat. Souhlasila jsem. Pak se ještě ujistila, jestli se nebudu stydět. Řekla jsem, že ne, a tak mi prodej svěřila,“ vyprávěla vloni pro server news9live Satinemová, která vstává každý den hodinu po půlnoci, aby si stihla připravit všechny potřebné ingredience. Spát podle svých slov chodí po poslední modlitbě, zhruba v osm hodin večer.

Nebyl to však pouze úspěšný seriál, co sympatickou a stále se usmívající babičku proslavilo. „Jednoho dne přišel do mého stánku tajemník bývalého prezidenta Suharta. Řekl, že pan Suharto chce jajan pasar,“ vypráví s tím, že prezidentovi pokrm zachutnal natolik, že se stal jejím pravidelným zákazníkem.