Horolezci Messnerovi byly odebrány dva světové rekordy

Devětasedmdesátiletý Messner je ve světě horolezectví legendou, jenž v roce 1978 po boku rakouského kolegy Petera Habelera vystoupal jako první člověk na světě bez použití kyslíku na nejvyšší horu Mount Everest.

Dosud byl rovněž považován za prvního člověka, kterému se zdárně podařilo vylézt na všech 14 osmitisícovek, a rovněž prvního člověka, jemuž se to podařilo bez použití kyslíku. To však už nyní, minimálně podle Guinnessovy knihy rekordů, neplatí.

Kniha rekordů totiž dala za pravdu německému kronikáři Eberhardu Jurgalskému, podle jehož zjištění Messner s italským kolegou Hansem Kammerlanderem nestanuli v roce 1985 na absolutním vrcholu Annapurny. Ke kompletnímu zdolání himálajské hory v Nepálu s nadmořskou výškou 8091 m n. m. mělo dvojici chybět pět výškových metrů. Nejvyšší vrchol byl tehdy podle Jurgalského od dvojice ještě o 65 metrů dál.

Foto: Bohuslav Borovička, Právo Reinhold Messner

„Jurgalski a jeho tým strávili posledních 10 let opětovným zkoumáním výstupů na 14 hor s nadmořskou výškou nad 8000 m n. m. Jejich závěr je takový, že některé vrcholy (zejména Annapurna I, Dhaulagiri I a Manaslu) nebyly po mnoho let správně identifikovány. To znamená, že řada horolezců - obvykle ne vlastní vinou - se zastavila před dosažením skutečného vrcholu,“ píše Guinnessova kniha rekordů.

Toto zjištění podle Daily Mailu rovněž výrazně zúžilo seznam těch, kteří oficiálně vystoupali na všech 14 osmitisícovek. Ze 44 horolezců na něm zůstali pouze čtyři.

Je to nesmysl, říká Messner

Když Jurgalski vloni své závěry na webu 8000ers publikoval, řada horolezců včetně Messnera jeho tvrzení zpochybnila. „Nemá tušení. Není odborník. Dělá jenom zmatek v horách. Samozřejmě, že jsme dosáhli vrcholu,“ okomentoval to tehdy horolezec pro agenturu DPA.

„Je to nesmysl. Rekord jsem si navíc nikdy nenárokoval, takže mi ho můžou jen stěží vzít,“ uvedl nyní Messner pro agenturu ANSA.

„Navíc, hory se mění. Uběhlo skoro 40 let. Pokud někdo vylezl na Annapurnu, byl jsem to rozhodně já a Hans. Nikdo, kdo se se zajímá o horolezectví, by náš výkon nikdy nezpochybnil. A Jurgalski o něm po pravdě neví nic,“ dodal Ital.

Foto: Profimedia.cz Eberhard Jurgalski

K události se vyjádřil i šestašedesátiletý Hans Kammerlander. „Takhle se ničí horolezectví. Samozřejmě neexistuje absolutní jistota, byla to jiná doba, bez GPS. Stále jsme přesvědčení, že jsme vrcholu dosáhli, ale kdo ví, třeba za skálou bylo dalších pět či šest metrů, které zbývaly. To by ale neubralo našemu výkonu. Lidskost je zkrátka na ústupu,“ sdělil deníku The Times.

Vrchol je vrchol

Jurgalski má ovšem jiný názor. „Když někdo nedosáhne vrcholu, tak nedosáhne vrcholu. Pokud má popová hvězda 13 hitů na prvním místě žebříčku a jeden na druhém, řekli byste, že byla na prvním místě čtrnáctkrát?“ ptal se vloni německý kronikář.

Jak uvádí server Daily Mail, Messnera v Guinnessově knize rekordů nahradil americký horolezec Edmund Viesturs, jenž výstupy na všech 14 osmitisícovek dokončil v roce 2005.

