Chlapi na mě zírají, ale neměnila bych, říká devatenáctiletá jeřábnice

Faheyová podle svých slov nikdy neměla v úmyslu pracovat ve stavebním průmyslu, po brigádě u svého otce ale zjistila, že je to přesně obor, kterému se chce věnovat.

Jak uvádí deník New York Post , ve svých devatenácti letech je nejmladší jeřábnicí v Irsku. Práci vysoko nad zemí si nesmírně užívá, s ohledem na svůj věk a pohlaví se však musí vypořádat se situacemi, které jí nejsou zcela příjemné.

„Když jsem poprvé vylezla po žebříku na jeřáb, všichni mi říkali, že to podceňuji a že v těch výškách dostanu záchvat paniky. Z výšky jsem ale nebyla ani nervózní, a když jsem viděla ten výhled, byla jsem ohromena a od té doby si to nesmírně užívám“ uzavřela s tím, že by svou práci i navzdory nepříjemným situacím neměnila.