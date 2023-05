Česko má nejlepšího enologa. Už podruhé

„Je to skvělý pocit a ocenění si nesmírně vážím. Už jen být ve společnosti enologů z celého světa a moci se s nimi porovnávat je pro mne skvělou možností. Ocenění nejlepší enolog v kategorii bílých suchých jsem vyhrál již v roce 2021 a stejně jako tenkrát je to pro mě obrovské překvapení. Vnímám to zároveň jako ocenění celého našeho vinařství a všech svých kolegů,“ sdělil Jiří Toman.

„Kvalita soutěžních vín rok od roku roste, a to nejen v Madridu, ale ve všech soutěžích pod hlavičkou VINOFED. V rámci hodnocení Bacchus to sleduji již několik let v řadě z pozice jednoho z prezidentů jury. Každá medaile má nyní zase větší hodnotu. Ve společnosti téměř stovky hodnotitelů z celého světa, mezi nimiž nechybělo šest držitelů titulu Master of Wine a i několika obchodníků a someliérů ze zajímavých zemí pro export našich vín, je tento velký úspěch ohromnou reklamou pro Českou republiku,“ shrnul Miroslav Majer, porotce a ředitel společnosti Davinus, která si rovněž dovezla velkou zlatou medaili.