Brněnský rádce? Švancarovy tipy budou mít nebývalou váhu

Známý fotbalista Petr Švancara se ujímá další role. Seznam.cz na Sport.cz spustil Fantasy ligu plnou soutěží a atraktivních cen a fanoušci Fortuna ligy tak mají novou zábavu. Česká internetová jednička hodlá posunout tuzemský svět sportovních fantasy her na světovou úroveň. Právě Švancara bude jedním z expertů, který zapáleným hráčům poradí, koho do svého týmu stojí za to angažovat.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Petr Švancara

Článek Během pestré kariéry prošel brněnský rodák nejen Zbrojovkou, ale také pražskou Slavií, Viktorií Žižkov nebo Slováckem. Pětačtyřicetiletý Petr Švancara i nadále figuruje ve vedení Zbrojovky, fotbal glosuje v televizních studiích. Letos si našel čas také na účast v reality show Survivor. Teď si díky Fantasy lize může stejně jako všichni čtenáři Sport.cz zahrát na manažera. Účastníci Fantasy ligy si rádi nechají poradit. Můžete jim slíbit, že budete lepším manažerem, než jste býval hráčem? Populární věta říká, že slibem člověk nikdy nezarmoutí… (úsměv) Mohu však ujistit, že jako rádce budu objektivní a nestranný. Budu radit tak, jak to cítím. Zbrojovka Brno bohužel sestoupila do druhé ligy, a tak nehrozí, že bych do prognóz vnášel fandovské srdíčko. Moc se těším. Velký fotbal jste přenechal mladším, ale v nižších soutěžích ještě dál hrajete. Ano, I.B třídu za Střelice u Brna. Musím kriticky přiznat, že hraju tak, jak se mi chce. Po pravdě, nechtěl bych být sám sobě trenérem. Někdy přijíždím deset minut před výkopem a trenérovi říkám, že se rozběhám během utkání. Hřeším, že nás je málo, často akorát jedenáct. Hráči Fantasy ligy si mohou zahrát na trenéry. Vás trénování nikdy nelákalo? Ani ne. Ne že bych fotbalu nerozuměl, ale měl bych si přiznat, že na to asi nemám. Hlavně psychicky. Já jsem na některé fotbalové věci strašný pes. A kdybych viděl, že obránce špatně odkopl nebo útočník spálil jasnou šanci, to bych asi neunášel. Trenér musí být i velký psycholog. Poskládat patnáct, osmnáct hráčů, na někoho zakřičet, na jiného zase ne. Takže žádný přesun na lavičku? Zatím se věnuji práci, jakou mám, a rodině. Trenérů v každém sportu si hrozně vážím, hlavně těch, kteří pracují s dětmi. No ale pořád se považuji za mladého člověka, takže možná jako starší. Dovedu si představit, že bych pak trénoval právě někde v nižších soutěžích. Trpí velkým nedostatkem hráčů, snad se to zlepší. Vaše prognózy ve Fantasy budou nicméně brány jako trenérské rady. Budu se snažit být dobrým poradcem. Vytipovat, komu by se mohlo o víkendu dařit. Ale trefit se je těžké. Na fotbale je krásné, že se nedá naplánovat. Červená karta v první minutě může všechny předpoklady zbortit. Předem se nikdy neví, kolik hráčů v zápase naplní očekávání. Jsem zvědavý na bitvu o titul i záchranu, třeba Sparta si na sebe jako mistr upletla velký bič. Podle prvních statistik hráči Fantasy logicky nejvíce sahají po hráčích z nejúspěšnějších týmů minulé sezony. Půjdete s kůží na trh a poradíte jim i nějaké překvapení? Tuším, že by jím mohl být Baník Ostrava. V minulé sezoně si prošel peklem, musel hrát dokonce o záchranu. To už by se opakovat nemělo, ambice klubu jsou mnohem větší a přivádí řadu posil. A když se zaměříme na konkrétní opory z široké ligové nabídky? Překvapuje mě, že Láďa Krejčí ze Sparty ještě nikam neodešel, klidně by mohl jako defenzivní hráč aspirovat na korunu krále střelců. Nejvíc asistencí může podle mě mít třeba boleslavský Mára Matějovský. Pořád nekončí, určitě bude mít velkou chuť. Pokud jde o střelce, cítím, že Van Buren si dělá stále lepší pozici ve Slavii. Mají i Jurečku, Schranze. U sešívaných je akorát problém, že trenér Jindra Trpišovský sestavu hodně točí. Slavia je pro mě každopádně hlavním favoritem na titul.