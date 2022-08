Zpěvák Petr Rezek vzpomíná na Hanu Zagorovou: Bůh mé přání nevyslyšel

Samozřejmě jsem bezprostředně po té zprávě přemýšlel o tom, co se stalo. V tu chvíli nebylo v mé hlavě místo na přemýšlení o koncertu. Můj skolega, klavírista Vlasta Červenka, usoudil, že musíme dojet do Budějovic a tam se domluvit s pořadateli na dalším postupu. A pořadatelé byli velmi vstřícní. Navrhli mi, abych koncert zrušil. Na pódiu jsem potom oslovil publikum a sdělil mu, že se stala tragédie, která se mě bytostně dotýká, a že podrobnosti se dozvědí z médií. Nebyl jsem schopen vyslovit tu krutou pravdu. Nakonec jsem koncert odzpíval. Ani nevím jak, nic takového jsem v životě nezažil.

S Hankou jsme se poprvé potkali, nikoli pracovně, v nějakém hudebním klubu. Osobně jsme se do té doby neznali, jen jsme o sobě věděli. Pracovně jsme se setkali koncem roku 1975.

Ano, pracovně i lidsky jsme si sedli naprosto perfektně a okamžitě. Myslím že, když lidé najdou takříkajíc stejnou notu, musí mít spoustu společných vlastností. A tak to opravdu bylo.

Byla to velmi inteligentní holka, cílevědomá, pracovitá, a vždycky si trvala na svém názoru na věc. Byla samozřejmě také výborná zpěvačka s nenapodobitelným projevem a charismatem. Psala nádherné básně a písňové texty. Byla také velice přátelská ke svému okolí.

Na konci sedmdesátých let Hana Zagorová vystupovala i nahrávala se slavným italským zpěvákem Drupim. Jak o té spolupráci mluvila?

Zpívala s Drupim moc ráda, a myslím, že jim to fungovalo perfektně. Do jejich spolupráce jsem ale nijak nezasáhl, takže podrobnosti neznám.

V té době přišli kluci, Petr Kotvald a Standa Hložek. Já shodou okolností dostal nabídku od rockové skupiny Centrum a to rozhodlo. Měl jsem totiž obrovskou touhu hrát tvrdší muziku. Koncertovali jsme osm let a přineslo mi to spoustu radosti. Zvykl jsem si na tento styl a v dalších letech jsem preferoval právě poněkud tvrdší projev.