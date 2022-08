K Zagorové jsem vzhlížel, vzpomíná Marek Ztracený

„Hanička písnička. Zažili jsme velké věci. Tolik jsi pro mě znamenala a děkuju za vše, co jsi pro mě udělala. Nikdy nezapomenu. Upřímnou soustrast nejbližším.“

„Je to smutná zpráva. Hanka byla hrdinka, s chorobou krve, kterou měla, nebylo lehké žít, natož pak pracovat. Zůstalo za ní množství práce, byla to skvělá umělkyně a dobrý člověk,“ řekl producent a textař Michael Prostějovský, který pro Zagorovou napsal například text jejího hitu Mimořádná linka.

Zpráva o úmrtí Zagorové byla nepříjemným překvapením pro zpěvačku Lenku Filipovou. „Nemám slov, je to pro mě podobný šok, jako když nečekaně zemřel Miro Žbirka. Půjdu teď na procházku se psem a budu se z toho vzpamatovávat,“ uvedla.

Textař a bývalý prezidentský kandidát Michal Horáček ocenil Zagorovou jako zpěvačku i jako angažovanou umělkyni, která v roce 1989 podepsala petici Několik vět. „Bylo to velké překvapení, ve svém projevu o ní hovořil tehdejší komunistický šéf Miloš Jakeš,“ připomněl Horáček. „Byla spíše známá jako představitelka populární hudby, ale ve druhé polovině své kariéry udělala řadu zajímavých šansonů. Jejího odchodu je mi moc líto, vážil jsem si jí,“ dodal.

„Hanka mi vždycky byla blízká. Líbil se mi její projev, to, jak zpívala šansony, jak kladla důraz na text, jak nádherně frázovala. Vždycky věděla, o čem zpívá, bylo to takové herecké zpívání. Já vždycky říkala, že opravdu zpívá slova, což bylo velice inspirativní. Byly jsme stále v kontaktu. Volaly jsme si, psaly jsme si esemesky, chodily jsme si na křty. Naposledy jsme se takhle potkaly na křtu šansonového alba Štefana Margity, Hančina muže. Moc se mi ta deska líbí,“ řekla Právu Marie Rottrová.

„Podporovala jsem ji samozřejmě také v posledních měsících, kdy byla v nemocnici. Zpočátku jsme si psaly esemesky, potom mi ale neodpověděla. Asi jí nebylo dobře. Věřila jsem, že to bude dobré, psala jsem jí, ať bojuje, ať se drží. Bohužel to nevyšlo, tak to v životě také chodí.“