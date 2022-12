Zpěvák Ivan Tásler z kapely IMT Smile: Nemám rád, když se v hudbě kalkuluje

Základem bylo, že jsme s bratrem Mirem měli obrovskou touhu mít vlastní kapelu. On hrál na klavír, já jsem zpíval a začínal hrát na kytaru. Obdivovali jsme mnohé slovenské i české skupiny, chtěli jsme mít vlastní a být s ní úspěšní. Tenkrát jsme v sobě měli obrovskou vášeň pro věc a mám pocit, že nás nikdy neopustila. Je to naše štěstí a devíza.

Miro do méně viditelné pozice sám směřoval. Nikdy neměl touhu být příliš vidět. Kdyby však nebyl, chyběl by naší kapele člověk, který by se o ni od začátku tak pečlivě staral.

Nebydlím tam už mnoho let, odešel jsem v době, kdy mi bylo kolem dvaceti let. Žiju v Bratislavě, kam jsem se přestěhoval kvůli tomu, abych byl v hudebním centru a mohl spolupracovat i s jinými muzikanty. A postupem času se z prešovské kapely IMT Smile stala kapela slovenská. Jejími členy už jsou i lidé, kteří z východního Slovenska nepocházejí.

Debutové album Klik-Klak jste vydali pět let po svém vzniku. Přitom to bylo v devadesátých letech, kdy se desky vydávaly snadno a často. Proč jste čekali tak dlouho?

Důležitým momentem pak byl v roce 1996 telefonát od Borise Závodského z vydavatelství Škvrna Records. Řekl nám, že by chtěl vydat album IMT Smile. Líbila se mu totiž písnička Nepoznám, kterou jsme zpívali s Katkou Knechtovou. No a na jejím nahrávání s námi spolupracoval producent Laco Lučenič, jenž zásadně změnil zvuk naší kapely.

Do té doby jsme byli taková hudební všehochuť, on z nás udělal rockovou skupinu. Někdy v pětadevadesátém roce s námi navíc začal spolupracovat textař Vlado Krausz, který se také podílel na tom, že se IMT Smile začali formovat a našli vlastní výraz.

Ano, takové písně mě baví zpívat, ať už jsou smutné, anebo veselé. Ve vztahových textech je spousta emocí a ty mám v hudbě rád. Vlado mi dává texty a moc se nebavíme o tom, o čem jsou. V situaci nebo rozpoložení, v němž právě jsem, mi přitom pokaždé sedí. Je to zvláštní, pro mě je to ale mysterium IMT Smile.

Bylo, protože neexistuje žádný návod, jak se to s přihlédnutím k osobním vlastnostem naučit. Každý to nese jinak, každý to vnímá po svém. Když jsem byl mladší, měl jsem s tím problémy a v mnoha situacích jsem se necítil komfortně. Musel jsem si však uvědomit, že to tak je, protože jsem si vybral práci, při které jsem vidět. Začal jsem zájem lidí respektovat.