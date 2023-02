Zpěvák George Ezra: Rád bych zkusil něco jiného

Sice tak v tu chvíli přišel o návštěvu dalšího evropského města, zrodil se ale hit, který se o něco později dostal na přední příčky hitparád na Novém Zélandu, v Jihoafrické republice, USA a velké části Evropy.

„Ani jsem si neuvědomil, že už to bude deset let!“ směje se George Ezra, který loni vydal třetí desku Gold Rush Kid a již 21. února vystoupí ve Sportovní hal e Fortuna v Praze. Jako hosta si na své turné pozval krajana, písničkáře Passengera.

Je pro vás zábavnější objet Velkou Británii na turné, nebo ji obejít pěšky, jak jste to učinil před dvěma lety?

Je to každé úplně jiné. Chůze je velmi pomalá, ale v tom nejlepším smyslu. Umožní vám zpomalit. Turné je proti ní zběsilé a nabité energií. Hodně rychlé. Zvládám obojí a obojí mám rád.

Odhaduji, že dálkové pochody i turné jsou poměrně návykové záležitosti.

Rozhodně ano. Domnívám se, že chůze je nejspíš zdravější závislost. Ale zase turné, to je opravdu velká zábava.

Cesta Velkou Británií vám v roce 2021 trvala 95 dní, ušel jste 1200 mil. Vyrazil jste od té doby na další pochody?

Když mám volný den, chodím na dlouhé procházky. Ujdu třeba deset mil, někde si založím oheň, večer se vrátím domů. Tohle všechno jsem si oblíbil, protože cítím, že mi to dělá dobře. Až bude čas udělat si delší prázdniny, určitě rád vyrazím na další trasu.

Loni jste všechny překvapil, když jste začal veřejně mluvit o tom, že byste se na čas rád stáhnul do ústraní. Aktuální turné bude podle vašich slov nejspíš poslední takto rozsáhlé. Proč?

Hodně jsem si poslední roky užíval, ale nejsem si jistý, jestli to byla ta nejzdravější věc. Možná to nemusí trvat celý život, možná už jsem měl dost. Zažil jsem si velkou slávu ve svých dvaceti a možná je na světě ještě něco jiného, co bych mohl dělat. Možná. Já upřímně řečeno nevím, jak přesně to teď bude.

Foto: Alex Eden-Smith George Ezra

Říkáte možná, ale zdá se mi, že jste pevně rozhodnutý.

Je to tak. Možná jen tohle všechno není pro mě. Myslím si, že budu vždy skládat hudbu a psát písničky. A také je vydávat. Stejně tak si rád o hudbě a své práci povídám, jako to děláme právě teď. Jde ale o množství, ve kterém se to děje.

Nepotřebuji, aby to pohltilo celý můj život. Rád bych zkusil něco jiného. Chtěl bych mít energii též na další projekty. A změna, kterou plánuji, také znamená, že budu moc být častěji doma s lidmi, které miluji. To je pro mě důležité.

Rovněž jste zmiňoval, že byste rád psal hudbu, která bude méně komerční…

Hudba, kterou miluji, vzniká velmi přirozeně. Mám akustickou kytaru, a když jsem doma, pořád na ni hraji. Písničky pak vydávám v trochu víc produkované verzi, ale jejich podstata se moc nemění. Nikdy jsem je příliš nepřetvářel, pořád si je můžu snadno zazpívat jen s kytarou. Jde mi spíš o způsob, jakým svou hudbu propaguji. O ten obrovský rozsah, to bych rád změnil. Ale možná někdy zkusím i jiný styl, kdo ví?

Jakým projektům byste se tedy nyní rád věnoval?

Moc rád bych se o to už podělil, ale myslím, že by to nebylo moudré. Je jich totiž mnoho a kdo ví, které uskutečním.

Nyní vyrážíte na turné s perspektivou, že se nejspíš v podobné formě nebude v dohledné době opakovat. Na co se nejvíc těšíte?