Zpěvačka Monika Bagárová o novém albu Silnější: Být sexy neznamená být vulgární

Těsně před Vánocemi vyšel singl a klip Něco víc, které Bagárová nahrála s Benem Cristovaem. V letošním roce chce natočit videoklipy k dalším písničkám, koncertovat a být dobrou matkou své dvouleté dceři Rumii.

V den, kdy vyšla vaše nová deska, se vaši rodiče po třiceti letech společného života zasnoubili. Proč to udělali po tak dlouhé době?

Nikdy to pro ně nebylo důležité, žijí krásný život i bez zasnoubení. Táta se ale nakonec rozhodl kvůli tomu, že jsme věřící rodina, chce být s mámou ve sňatku a slíbit si pak věrnost před Bohem. Takže příští rok bude svatba. Mám z toho radost, i pro mě je důležité žít život tak, jak by se žít měl.

I vy jste věřící?

Samozřejmě. V Boha věřím odmalička, byli jsme doma ve víře vychovávané. Mým životním přesvědčením je, že pokud jste dobrý člověk a něco si moc přejete, tak se vám to splní. Být dobrým, čestným, pravdivým a laskavým člověkem je pro mě to nejpodstatnější, co mám s vírou v Boha spojené.

Souvisí to třeba i s nějakým rituálem, který k vašemu životu patří?

Modlím se, děkuju Bohu, jsem pokorná, ale to nejsou vyloženě rituály. Jsou to věci, které mám vžité a patří k mému životu. Nejdůležitější je pro mě mé chování a to, jak se k životu stavím.

S Tomim Popovičem jste na album nazpívali duet Karma. Je pro vás spojený s vírou?

Neřekla bych, že karma patří do Božího slova a je součástí víry. Pro mě je představitelkou jiného směru, magického. Vnímám ji tak, že každý dostane zpátky to, co v životě dělá. Myslím si, že to funguje, i když to někdy některým lidem nepřeji, protože to budou mít velmi bolestivé.

Musím nicméně říct, že ta písnička je Tomiho a on mě pozval, abych ji s ním nazpívala. Otázky týkající se jejího obsahu by tedy měly mířit na něho.

Na vydání nové desky jste nechala fanoušky čekat pět let. Proč to trvalo tak dlouho?

Všechno má svůj čas a věci nastanou v ten nejpříhodnější. Před několika měsíci jsem potkala svého producenta Tomiho Popoviče a dala jsem mu svou důvěru. Nahrál se mnou skvělé album, což mi opět dokázalo, jak důležité je umět si počkat na správný okamžik. Předtím jsem pracovala na mnoha věcech. Chodila jsem do školy, byla v porotě SuperStar a věnovala jsem se řadě jiných věcí. Byla jsem také velmi mladá.

Teď jsem dospělá žena, která má dítě, něčím si v životě prošla a vydala album nazvané Silnější. V jeho názvu je vetknuto to, jak se dnes cítím. Jsem silnější, sebevědomější, dokážu mluvit o věcech, o nichž jsem předtím mluvit neuměla. Písně, které na desce jsou, pro mě mají hloubku. Byla bych ráda, kdyby mým posluchačům také něco předaly.

Jak jste řekla, stala se z vás matka. Své dceři na albu věnujete písničku Vysněná. Je vaše Rumia přítomná i v dalších písních?

Má dcera je můj životní motor, díky ní jsem silnější. Chci být skvělá máma, chci být lepší ve své práci a chci, aby měla vše, co bude v životě potřebovat. A vůbec nemám na mysli pouze hmotné věci. Tahle má motivace ovlivnila celé album, i když to třeba v textech není patrné.

Jak se dceři deska líbí?

Miluje muziku, má hudební sluch a už zpívá. Jakmile bylo album hotové, poslouchaly jsme písně spolu a zpívaly si je. Myslím, že je z nich nadšená.

V nových písničkách jste se vypravila do vod moderního popu. Bylo to vaše rozhodnutí, anebo na ně měl vliv Tomi Popovič?

Věděla jsem, jakým směrem půjdu. Od Tomiho jsem si ale nechala do věcí hodně mluvit a také radit, ať už jde o zvuk, aranže a další věci. Je zkušený producent, vyprodukoval spoustu písniček, řadu jich složil, pracoval v Americe, zkrátka mi měl co předat.

Proč v textech někdy zohýbáte češtinu k ledabylé výslovnosti?

Je to teď v popu moderní, ačkoli si myslím, že jsem tomu nepodlehla. Snažila jsem se, aby mi bylo v rámci možností a stylu rozumět, protože i já chci vědět, o čem umělec, kterého poslouchám, zpívá.

Moderní doba nám však umožňuje dělat v hudbě věci jinak, než bylo v minulosti obvyklé. Přístup k tvorbě se změnil, texty tak, jak o nich mluvíte, jsou pro mladé zpěváky takříkajíc fresh. Když si srovnáte písně z mého alba Shining z roku 2011 a nového, je mezi nimi obrovský rozdíl. Myslím si, že to dostatečně vypovídá o tom, jak se hudba posunula. Chtěla jsem texty takové, jaké na albu jsou, protože se mi tak líbí.

Jak by vás měli fanoušci na hudební scéně vnímat?

Jsem zpěvačka r’n’b, to si nikdy nenechám vzít. Jsem také dáma, která je slušná. Podle mě je to sexy. Někdy si lidé myslí, že být sexy znamená být vulgární. Tak to ale není. Sexy může být i žena, která je rozumná, inteligentní a zahalená od hlavy až k patě.

Chtěla bych ukázat fanouškům a mládeži, že není potřeba být excentrický či vulgární na to, abychom byli osobnostmi. Také se snažím být laskavá a dobrá, protože lidé by k sobě takoví měli být.