Nová alba: Lucie, Lipo, Monika Bagárová, The Smile a další

Rocková kapela The Atavists z Hradce Králové navazuje na album Lo-Fi Life z roku 2018 třetí deskou Prettier Than You. K poslechu je zatím na streamovacích platformách. Je na ní jedenáct písní, a ještě letos ji chce kapela vydat v podobě cédéčka. Mezi hosty ve skladbách jsou Lenka Dusilová, Matěj Belko, Vojtěch Říha a další.

Členové Radiohead Thom Yorke a Jonny Greenwood plus bubeník kapely Sons Of Kemet Tom Skinner se letos představili jako The Smile. Nyní vydali koncertní album The Smile At Montreux Jazz Festival July 2022, které obsahuje osm skladeb.