Zpěvačka Kamila Nývltová: Nejsem kariéristka, jsem rodinný typ

Pamatuju si dobře rok 2008, kdy jste se přihlásila do soutěže X Factor a porota vás nazvala „koťátkem“. Vzpomínáte na to někdy?

Mně bylo necelých osmnáct. Vzpomínám na to v dobrém. Kdybych tam nešla, tak si myslím, že by se mi nepodařilo to, co mám dnes. Tam si mě všiml Michal David, který mi nabídl Kleopatru a všechno se nastartovalo.

Vydáváte album Síla lásky. Co na něm bude?

Už z názvu je jasné, že bude prolité láskou. I když jde o vánoční CD, jsou na něm písničky, které si lidi mohou pustit po celý rok. Jsou tam autorské věci, které napsal Tomáš Živor, já mu říkám můj dvorní skladatel a je to i můj kamarád. Každý si tu najde nějakou píseň.

Ač to má vánoční nádech a jsou tam koledy, zařadili jsme i balady inspirované irskou muzikou. Za covidu jsem se dívala na seriál Outlander a ta hudba mě tak oslovila, že jsem se ji snažila zakomponovat do CD. Jsou tam dudy, irské flétny. Bude to příjemné na poslech do naší nervózní, rychlé doby.

České texty si píšete?

Ne, psala mi je Patricie Fuxová. Už jsem s ní spolupracovala dřív, mně její texty sedí. Myslím, že lidi rádi poslouchají texty, ve kterých se najdou.

Zpíváte raději s velkým orchestrem, nebo sama?

Určitě s orchestrem. V červnu jsme jela se skupinou Two Steps from Hell. Byl to obrovský ansámbl, padesátičlenný plus ještě band, bubeník z Ameriky, holky z Francie, Anglie. Je super, když zpěvačka stojí na jevišti a za ní je to obrovské těleso.

Když je muzika celá naživo, má to úplně jiné grády, než když někdo zpívá s halfplaybackem. Ale vždy nejde mít orchestr.

Je v Evropě publikum jiné?

Myslím, že spíše lidi kolem jsou jiní. Každý národ je specifický. Jsem ráda, že jsme z Čech, ale občas je povaha českých lidí zvláštní, lehce nepřející. Závist u nás převládá. Je to tady uťáplé. V zahraničí to mají jinak, tam se navzájem víc podporují.

Foto: Profimedia Na kontě má čtyři sólová CD. Na fotce s kolegy Magdou Malou a Bohušem Matušem.

Aktuálně jste sestavila i kuchařku Na plech s Kamilou. Vám se vážně líbí v kuchyni?

Dlouhodobě jsem tíhla k pečení, ke sladkému. Covid tomu nahrál, protože nebylo co dělat v muzice, tak jsem upekla dvě stě kilo cukroví a druhý rok přes půl tuny. Pak přišla nabídka, jestli bych o tom sladkém nechtěla vydat knížku.

Tak jsem do toho šla. Koncem října vstupuje na trh. Teď mi přišel první výtisk, držela jsem ho v ruce, a bylo to hrozně fajn, že je za mnou zase vidět nějaká práce. Včera se mě ptala mamka, jaká je ta kuchařka, a já řekla: Je taková milá, mami.

Kde berete recepty?

Jsou od prababiček, babiček, něco od mamky a něco jsem si vymyslela, ale ono už je v pečení stejně všechno vymyšlené.

Jako v hudbě…

No právě, to už je jenom o tom, jak to kuchař, pekař nebo muzikant interpretuje. Každý má jinou chuť. Tak jsem to vymyslela tak, jak to chutná mně. Jsou to opravdu jednoduché recepty, aby to zvládl každý. Žádné speciální potraviny. Nejsem žádný profipekař, tak jsem chtěla, aby to šlo tímhle směrem.

Vy jste vlastně rodinný typ…

Jo, to mám asi po našich. Babička vždycky říká: na co šáhneš, to ti jde. Já i ráda kreslím a v dalším životě bych byla třeba profesionální sportovec. Baví mě běhat, už mám za sebou i půlmaraton. Jsem všestranná.

Byla jsme od našich celý život vedená k práci, uměla jsem se k tomu postavit čelem. Myslím, že se mi to zúročuje, že jsem byla vedená k disciplíně.

Vlastní rodinu plánujete?

Rodinu bych si jednou přála. Musím čekat na nějakého chlapa, pak to snad přijde. Když mi bylo osmnáct, říkala jsme si, že budu mít rodinu ve třiadvaceti, že budu mít baráček a děti.

Teď je mi třicet tři a život se otočil jiným směrem. Ale nejsem kariéristka. Zvládám víc věcí najednou a opravdu se nebojím zápřahu, rodinu kombinovat s prací. Spíš asi nepřišla ta správná doba. Fakt si myslím, že v životě má všechno svůj pravý čas, a moje mamka říká, že nic nepřijde ani o minutu dřív.

Na 10. listopadu chystáte sváteční koncert. Co nabídne?