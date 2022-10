Nové knihy: Nývltová, Klíma a Hastings

Kassel, 1830, dvacetiletá Elisa Rosenová provozuje se svou matkou a babičkou malý modistický ateliér v Tržní uličce. Jejich kloboukové kreace jsou velice žádané a otvírají jim dveře do nejvyšších společenských kruhů.

Tak se Elisa jednoho dne seznámí s mladou Sybillou von Schönhoff, s níž se brzy velmi spřátelí. Když se však do Elisy bezhlavě zamiluje Sybillin snoubenec, vede to k těžkému konfliktu, který ji přivede na stopu dlouho střeženého tajemství.

Extravagantní profesor je zavražděn bizarním způsobem. Před svou smrtí rád provokoval tím, že se převlékal za Hitlera, za Stalina a další kontroverzní osobnosti, a vydával to za umění. Kriminalistka Klára Radová tak začíná řešit se svým kolegou Petrem Hamplem zapeklitý případ. Ještě netuší, že přibydou další oběti a že objeví souvislosti s více než třicet let starým dramatem na letecké lince Praha – Karlovy Vary. Přitom se Klára musí potýkat s dalším úletem své dospívající dcery a také s dozvuky podvodů bývalého manžela, který se skrývá před nástupem trestu bůhvíkde a stále jí na dálku zasahuje do života.