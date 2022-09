Známé i neznámé Pokáčovy tváře v O2 areně

„Podle mě je za tím souběh jeho neodolatelného nerdovství, inteligence, jež mu dovoluje složit písně, které dokážou zaujmout lidi napříč generacemi, a k tomu všemu není pitomec. To jsou vlastnosti, které předurčují k úspěchu,“ zamyslel se pro Právo před sobotním koncertem písničkář Voxel, jeden z Pokáčových hudebních hostů.

Úvahu na téma Pokáčova úspěchu přidala i Lucie Bílá, jež s ním zpívala písničku Dobrý kafe. „Podle mě je to génius. Používá náš jazyk, všichni mu rozumíme, přitom kombinace slov, které volí, jsou nevídané. Spousta jeho obratů vypadá, že je jenom vtipná, přitom je častokrát o čem přemýšlet. Navíc je při skládání rychlý a v textech trefný,“ řekla Právu.

Z hostů, které pozval, nedorazila jen Anna Slováčková, ostatní ano. Bylo jich dost i přesto, že se protagonista rozhodl zařadit do dvouhodinového programu pouze písně, které sám složil, otextoval či se na nich alespoň částečně podílel. Nezazněla ani jedna, které by se nedotkl jeho tvůrčí duch.

„Naše sólové kariéry začaly ve stejné době. Dostali jsme se k sobě díky naší manažerské agentuře RedHead. Odehráli jsme spolu několik koncertů, což se občas děje dodnes, a složili písničku Co bejvávalo už není, jednu z nejúspěšnějších v mém repertoáru. Mám Pokáče strašně rád,“ prozradil Právu Jakub Děkan, jeden z hostů programu.

Zpočátku to vypadalo, že se ona Pokáčova civilnost odrazí i na podobě scény. První písně zpíval pouze s kytarou či ukulele v prostředí obyčejného pokoje. S příchodem kapely Light & Love, která s ním hrála poprvé před třemi lety při koncertu ve Foru Karlín a v sobotu v Praze to bylo podruhé, se ovšem rozzářila scéna moderní, využívající pro muzikanty pater. Nad ní se objevovaly záběry přímo z pódia i projekce, které písně doplňovaly.

V půli vystoupení se na dvou místech mezi diváky objevili Pokáčovi dvojníci. Poutali na sebe pozornost, zatímco on se přesunul doprostřed areny na malé pódium, odkud za doprovodu klavíru a své kytary zahrál písničky Nikde žádnej sníh a Antarktida.

Byl to večer, na kterém Pokáč obhájil všechny své dosavadní úspěchy na hudební scéně. Také si vyzkoušel neobvyklá hudební spojení, přičemž třeba to s Unique Quartetem bylo přinejmenším zajímavé a odhalilo, že s jeho komorními písněmi lze naložit i zvukově mocněji.

„Byl to velký úlet a pořád to v sobě zpracovávám,“ řekl po vystoupení Pokáč. „Čtrnáct tisíc lidí přišlo na koncert, zaplatilo za lístek a zpívalo se mnou. Rozhodně to pro mě byl životní zážitek.“