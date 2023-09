Zemřel Steve Harwell. Nazpíval slavnou písničku ze Shreka

„Steve Harwell byl skutečný americký originál. Osobnost, která vystřelila do nebe jako raketa,“ uvedl v prohlášení pro CNN Hayes, který rockový svět už dříve informoval o tom, že je na tom Harwell špatně a že mu už nezbývá moc času. „Steva bychom si měli pamatovat pro jeho neochvějné a vášnivé odhodlání dosáhnout výšin popové slávy,“ dodal manažer skupiny.

Rockovou skupinu Smash Mouth založil Harwell v roce 1994, a to společně s bubeníkem Kevinem Colemanem, kytaristou Gregem Campem a baskytaristou Paulem De Lislem.

Mezi největší hity skupiny patří mimo skladby All Star také další písnička ze Shreka I’m a Believer nebo Walkin‘ on the Sun.