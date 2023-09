Zemřel herec Billy Miller

Do uměleckého světa se nejdříve dostal jako model. Následně začal v roce 2007 hrát v telenovele Všechny moje děti. Známý se stal poté, co přešel do seriálu Mladí a neklidní (v letech 2008–2014), kde převzal roli Billyho Abbotta. Právě za tento seriál obdržel postupně tři ceny Emmy za mimořádné herecké výkony. Celkově se v seriálu objevil v 719 dílech.