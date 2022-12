Zemřel dirigent Arnošt Moulík

„Navždy odešel pan Arnošt Moulík, skvělý dirigent. Měla jsem tu čest s ním spolupracovat při Noci na Karlštejne a při mem prvním nastudovaní Funny Girl. Byl geniální,“ napsala zpěvačka Monika Absolonová na Facebook.

Moulík se narodil 5. ledna 1935 v Pečkách. Podle rodinné tradice se měl stát kožešníkem, ale talent ho přivedl na Pražskou konzervatoř, kde absolvoval studium skladby a dirigování.

V roce 1960 se stal dirigentem Hudebního divadla v Karlíně, kam se s přestávkami po celý život vracel. V roce 1963 odešel do Státního divadla v Brně, kde působil jako šéfdirigent a vedle klasických operet zde nastudoval muzikály My Fair Lady, West Side Story a další. Roku 1986 se vrátil do Karlína, kde převzal umělecké vedení symfonického orchestru i Orchestru Karla Vlacha. Působil zde do roku 1992 a navázal zde spolupráci s režisérem Petrem Novotným.

Jako první u nás společně nastudovali českou verzi muzikálů Sugar (Někdo to rád horké), Cikáni jdou do nebe, Funny Girl, Bídníci či Jesus Christ Superstar. Roku 1994 se Moulík stal šéfdirigentem Hudebního divadla v Brně, stejnou funkci pak po dvou letech zastával po svém návratu do Hudebního divadla Karlín.

Jako dirigent je podepsán pod muzikály Superhvězda Mařenka (operetní hudba), Hello, Dolly!, Někdo to rád horké (Sugar), Klec bláznů, (Řek) Zorba, Viktor – Viktorie, Chicago, či West Side Story. S karlínským divadlem se opakovaně účastnil turné v Japonsku, kde kromě muzikálů dirigoval i Straussovu operetu Netopýr a muzikálový koncert That`s Musical Highlight. Pro rozhlas, televizi a i gramofonové společnosti natočil řadu snímků. Patřil k uznávaným a žádaným muzikálovým a operetním dirigentům doma i v zahraničí. Za svou tvorbu obdržel Diplom Oldřicha Nového (Národní divadlo v Brně, 2002) a Zvláštní Cenu Kolegia Cen Thálie (2012).