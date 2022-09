Wohnout angažoval do role zombie Mozarta Tomáše Hanáka

„Kdyby Amadeus Mozart tušil, že se o několik století později probere do doby, kdy se hudební nástroje zapojují do elektrického proudu, nejdříve by netušil, co to takový elektrický proud vůbec je, a pak by se ze zvuku moderních nástrojů nejspíše zbláznil. Ten náš Amadeus ale zvuku kytar propadl. Dokonce založil kapelu. A vybral si k tomu naši partu, která už neshání zpěváka na inzerát, ale hudební hrdiny minulých století,“ uvádí píseň Honza Homola.