Vzácná Shakespearova díla jdou do prodeje. Za více než deset milionů dolarů

Je to také možná poprvé, kdy pět podobných cenností nejde do prodeje přes aukční síň, ale přímo přes knihkupectví .

První svazek , který je v nabídce, vyšel v roce 1623. Obsahuje 36 Shakespearových her. Několik let po autorově smrti je sepsali, editovali a nechali vydat jeho známí, herci John Heminges a Henry Condell.

Bez jejich práce by podle britských médií mohly být ztraceny klasické, stále hrané hry, jako jsou Macbeth, Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete, Dobrý konec vše napraví či Něco za něco.

Podle odhadů tehdy bylo vydáno 750 svazků, do současnosti se jich dochovalo 235. Jsou v držení četných slavných muzeí, vedle Londýna se mimo jiné nacházejí ve Washingtonu či v Tokiu.

Další tři svazky jeho díla, které jdou nyní také do dražby, již navázaly na komerční úspěch prvního. Oproti němu se v nich objevují editorské zásahy do Shakespearových textů, jiná je také velikost, kvalita papíru, druh písma… Jeho básně, které se také ve vzácném souboru nabízí, pak nakladatelství označuje v něčem za vůbec nejcennější kus z pěti nabízených děl. Dochovalo se totiž jen 64 svazků.

Knihy budou nabízeny k prodeji na mezinárodním veletrhu v New Yorku, a to od 27. do 30. dubna 2023.