Výstava k nedožitým sedmdesátinám Mira Žbirky

„V době vydání alba Posledné veci, což bylo letos v květnu, se k mně ze tří stran dostal stejný nápad, uspořádat k nedožitým sedmdesátinám Mekyho výstavu. Přišli s ním lidé z pražského Popmusea, ředitel Slovenského domu v Praze Vlado Skalský a ředitel Českého muzea hudby Emanuele Gadaleta. Na přípravu jsme měli velmi málo času, a tak jsem celé léto dávala dohromady předměty, a architekti tím, že to celé navrhovali,“ řekla Právu Katka Žbirková, vdova po loni v listopadu zesnulém zpěvákovi.

„Když jsem výstavu chystala, otevřela jsem krabici po Mekyho mamince. On sám ji nikdy neotvíral, tvrdil, že by se jenom dojímal. Vypadly z ní různé fotky, které na výstavě jsou, a mimo jiné i dopis Mekyho ze Švýcarska, kde ve svých šestnácti letech koncertoval. Vysvětluje v něm své mamince, proč by se o něj neměla bát. Ten dopis je na výstavě také,“ dodala Žbirková.