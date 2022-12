Všechny české filmy na jednom místě

Jak úvodem řekl jeho duchovní otec, producent a režisér Miloslav Šmídmajer, měl by v budoucnu shromáždit všechny české filmy.

V tuto chvíli je jich v nabídce více než 650, „od Vlasty Buriana po Marka Lamboru“. Do konce ledna by měl jejich počet překročit osm stovek a každý měsíc budou přibývat novinky.

Portál je placený. Zaváděcí cena do konce ledna je 99 Kč měsíčně, poté 129 Kč. Vše o nové platformě najdete na www.ceskekino.cz.

Autor projektu Filmové políčko Marek Mičke se bude toulat a natáčet na místech, kde se známé české filmy točily, doplňkovými pořady jsou nepoužité záběry, filmy o filmu a podobně. Co naopak „chybět“ bude, jsou reklamy.

„Nechceme ohromovat, chceme dojímat a bavit,“ řekl Šmídmajer. Na otázku Práva, jak se daří zařazovat novinky, odpověděl: „Nemůžeme samozřejmě bojovat s takovými platformami, jako je Netflix, protože ty už dnes někdy uzavírají smlouvy o exkluzivitě na rok nebo dva, a platí za to velké peníze. To znamená, že na ty nejžádanější filmy si někdy budeme muset počkat. Ale nám jde především o to, vytvořit uživatelsky příjemné a přehledné prostředí, kde nad žádným českým filmem nebude nikdo ohrnovat nos. Zatím nám až na Českou televizi, která dosud neodpověděla, vyšli producenti a distributoři vstříc a podařilo se navázat i spolupráci s Národním filmovým archivem, takže věřím, že tam budou i filmy před Vlastou Burianem, a doufám, že se dostane i na některé filmy z němé éry.“