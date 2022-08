Vltava. Hudební legenda devadesátek vydává novinku V lese se svítí

První slova textu vznikla už na začátku devadesátých let, kdy jsem byl účastníkem bujarého divadelního výjezdu Pražské 5 do Dánska. Kdesi v Německu jsem z okýnka autobusu v dálce zahlédl tajemné noční dění, což mě přimělo k sepsání této poznámky: V lese se svítí, hoří tam studánka, chvěje se stříbrné pití jak živá obálka. Z úryvku se stal hotový song až po více než třiceti letech, kdy se do něj dostaly další související útržky inspirované přírodou a zejména nové podzimní sloky, kterými píseň nyní začíná. Právě blížící se podzim pozval V lese se svítí do čela adeptů na aktuální klip. Skladba o pozdní radosti a hold velikosti umírající krásy, řekl k singlu jeho autor a kapelník Vltavy Robert Nebřenský.