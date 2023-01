Věčně mladí rebelové Ludvíková, Šteindler a Vávra v klipu kapely Poletíme?

„Za ta léta jsem pracoval už s hodně známými herci, ale mít možnost režírovat právě s trojicí Ludvíková, Šteindler a Vávra byl opravdu splněný sen, protože miluju jak jejich práci, tak i je coby osobnosti. Spolupráce byla skvělá, myslel jsem, že je budu muset do různých věcí hecovat, ale nakonec to bylo leckdy i obráceně… To vše navíc na super skladbu kapely Poletíme? Je to jedno z natáčení, na které budu vždy moc rád vzpomínat,“ říká režisér Radim Věžník k videu, které je prvním novým klipem Poletíme? po více než čtyřech letech.