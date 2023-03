V novince písničkáře Michala Horáka létají kulky i četníci

„S kluky z kapely Trocha klidu se známe neskutečně dlouho a už jsme toho spolu leccos zažili, takže přirozená chemie při psaní textu písničky fungovala. No a co se muziky týče, v ní jsem se tentokrát inspiroval jazzem a gospelem, protože je jednoduše miluju a přišlo mi to k tématu a náladě písně naprosto ideální,“ říká Horák ke kolaboraci s pětičlennou šumperskou partou.