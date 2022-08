Těšínského fotografie jsou zbraní zabíjející stereotyp

Proč bohémské? Protože pouze člověk s určitými bohémskými až dobrodružnými sklony může vyrazit s aparátem mezi subkultury v Íránu, ukrajinské masové vrahy, do vyhořelé Amazonie nebo mezi ženy bojující na Donbasu. Autor chce svými, mnohdy kontroverzními, snímky vytvořit prostor pro diskusi. A kdyby prý ukazoval to, co už lidé vědí nebo co se jim líbí, tak by jeho tvorba neměla sílu něco změnit. Jinou krásou navíc nazývá stav mysli.